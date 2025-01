Manzoni, bimbi a casa. Dopo il ’grande freddo’ ripartono oggi le lezioni

La caldaia ha deciso autonomamente di allungare le vacanze dei bambini delle scuole elementari. L’impianto di riscaldamento infatti è andato improvvisamente in tilt proprio al rientro in classe dopo la sosta natalizia. Ma già da oggi, nonostante la non semplice ricerca del pezzo sostitutivo e della ditta incaricata della riparazione, la situazione dovrebbe rientrare nella normalità. Infatti l’orario delle lezioni è stato confermato e la campanella suonerà regolarmente.

Un blocco all’impianto centrale ha lasciato al freddo l’istituto “Manzoni“ di via Monfalcone che ospita l’indirizzo delle scuole primarie. Un centinaio di bambini, insegnanti e personale ha dunque saltato la giornata di lezioni di ieri per evitare, tenendo conto anche delle brutte condizioni climatiche, conseguenze peggiori alla permanenza in classe per tutta la mattinata. L’ufficio dell’istituto comprensivo scolastico una volta certificata l’impossibilità a un intervento interno ha provveduto immediatamente a comunicare l’intoppo al Comune che si è attivato già nel pomeriggio di martedì per tentare di ripristinare l’impianto di riscaldamento. L’operazione però è stata possibile soltanto nella giornata di ieri avendo dovuto necessariamente sostituire un componente dell’impianto non potendo in alcun modo ripararlo.

Ieri dunque niente lezioni per i bambini delle scuole elementari che saranno comunque regolarmente in aula già nella giornata di oggi. La brutta sorpresa è arrivata proprio nel giorno del rientro a scuola con le aule che si sono presentate inidonee alle lezioni. Nella mattinata di ieri dunque si è atteso l’arrivo della ditta incaricata dal Comune per procedere alla sostituzione del pezzo che si è rotto improvvisamente. L’impianto aveva superato la verifica di inizio stagione che viene abitualmente eseguita dal personale del Comune e non aveva creato problemi fino alla chiusura delle lezioni per consentire la sosta natalizia. Ma nella giornata di martedì i bambini delle cinque classi e il personale del plesso di via Monfalcone hanno trovato un clima non propriamente idoneo a seguire le lezioni. La dirigenza ha segnalato il disagio attivando la macchina dei controlli ma l’entità del guasto è stata superiore alle migliori previsioni dovendo così attendere l’arrivo del pezzo guasto.

Qualche settimana fa un analogo problema di freddo all’interno delle aule si era verificato all’istituto alberghiero “Casini“. Il clima all’interno delle aule era risultato troppo rigido e così una delegazione di studenti del complesso scolastico di via Fontevivo presentarsi in Provincia, ente competente per le scuole superiori, per segnalare il disservizio legato all’orario di funzionamento dell’impianto termico. Gli uffici dell’ente di via Vittorio Veneto avevano per superare l’ostacolo deciso di aumentare di due ore il programma di accensione dell’impianto tenendo conto anche delle esigenze dell’istituto che svolge lezioni anche durante l’orario serale procedendo poi a ulteriori verifiche edilizie previste nel calendario dell’ufficio scolastico provinciale.

Massimo Merluzzi