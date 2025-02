Manovali edili e falegnami

Le offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, visitare il sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 DISEGNATORE. Società settore dell’allestimento metalmeccanico navale ricerca Disegnatore Cad 2D/3D per realizzazione disegni tecnici 2D e 3D e gestione rapporti con i clienti. Richiesta esperienza. Età preferibilmente non superiore a 50 anni. Possibilità di trasferte in regione. Tempo indeterminato full time. Orario 8-12 e 13-17. Sede Vezzano. Offerta 57957

1 MONTATORE. Azienda settore falegnameria civile e navale, cerca montatore di arredi civili, dovrà eseguire i montaggi di arredi in autonomia. Richiesta esperienza; tempo determinato di 6 mesi rinnovabile. Orario 8-12 e 13-17. Zona Follo. Offerta 57955

1 FALEGNAME. Azienda operante nel settore della falegnameria civile e navale, cerca 1 falegname. La risorsa dovrà occuparsi della produzione e del montaggio di mobili per arredamenti civili e navali. Si richiede esperienza. Si offre contratto a tempo indeterminato. Full-time. Sede Follo. Offerta 57949

1 MANOVALE EDILE. Si ricerca per azienda settore edilizia un manovale edile preferibilmente con esperienza. Luogo di lavoro province di Spezia e Massa Carrara, contratto tempo determinato oppure si valuta inquadramento con apprendistato. Sede Sarzana. Offerta 57946

1 SEGRETARIO. Studio legale ricerca segretaria. Si richiedono esperienza nelle mansioni, maturata anche in apprendistato, all’interno di studi legali o notarili, buone conoscenze informatiche, conoscenza procedura processo telematico Pst, conoscenza di base della lingua inglese. Contratto a tempo determinato con eventuale possibilità di stabilizzazione. Sede Spezia. Offerta 57909