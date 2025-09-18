Mamma e figlia a ’Io canto family’. Ribalta Mediaset per due spezzine

Bravissime, eccezionali, ma purtroppo escluse dopo la prima puntata della popolare trasmissione Mediaset. Valentina Maria Basile e la mamma Francesca Cascio abbandonano con qualche rimpianto ‘Io canto family’, programma di punta di Canale 5, che ha mandato in scena il suo primo atto martedì sera. Le due spezzine hanno spiccato il volo dopo la vittoria allo ‘Sprugolino d’oro’, format ideato e organizzato da Marco Tarabugi che ha anticipato, fin dal suo esordio, anche l’emittente nazionale.

L’undicenne Valentina, con la sua energia e la sua simpatia si è esibita sul palcoscenico in prima serata con la mamma Francesca con la stessa canzone del successo spezzino di aprile: ‘Una finestra tra le stelle’ di Annalisa, per essere accolta, dopo i grandi applausi, nel team di Sal Da Vinci. Con lui, che ha elogiato in particolare la voce della piccola ("sei spiritosa, ti mangi il palco, sembri una cantante già formata") dopo i commenti di Patty Pravo e Noemi ("si vede che studiava già canto") hanno poi cantato ‘Tu si’ ‘na cosa grande’ di Domenico Modugno. Durante la trasmissione condotta da Michelle Hunziker, dopo una clip in cui hanno mostrato la famiglia Basile-Cascio in giro per la città, in Passeggiata Morin e a casa, le confidenze. "Ho festeggiato dall’alba del giorno prima all’alba del giorno dopo, quando ho saputo di poter partecipare – dichiara raggiante Valentina – . Con mia mamma ho mangiato tante torte, che ho preparato con mio papà Daniele". E la mamma ha aggiunto: "Dopo le prime prove emozionanti, il percorso è stato inaspettato, improvviso, ci ha fatto piangere tantissimo. Quando abbiamo avuto la notizia, credevamo fosse uno scherzo e quando abbiamo compreso che fosse vero, ci siamo sciolte. Per noi è un momento bello da condividere, perché la musica ci ha unite da quando lei doveva nascere. Dopo quello che è successo con la sua sorellina Dorotea, che adesso ci guarda dal cielo, abbiamo passato un brutto periodo, però il suo arrivo è stato un miracolo. Ed è ancora un miracolo". Nella selezione finale, le due big giurate hanno poi scelto Flavia Renzi e mamma Barbara a discapito delle spezzine, così Michelle ha salutato Valentina, che ci è rimasta giustamente un po’ male, con un "Ci sta", autentico motto della ragazzina. "Sono stato molto felice – conclude Tarabugi – nel vedere le due nostre concittadine, che avevano trionfato nell’ultima edizione dello ‘Sprugolino d’oro’ e che erano state ospiti a luglio sull’Albatros nel nostro Tour del golfo, approdare a ‘Io canto family’".

Marco Magi