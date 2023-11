Malore sul lavoro. Operaio grave al San Martino

Stava lavorando alla riparazione di una condotta idrica, quando all’improvviso ha accusato un malore: soccorso dai colleghi e poi dal 118, è ricoverato ora al San Martino di Genova. Protagonista della vicenda un cinquantenne operaio che ieri pomeriggio era impegnato in un cantiere a Pignone, in località Puin. Ad accorgersi del malore che aveva colpito l’uomo sono stati i colleghi, che hanno allertato il 118: sul posto, i volontari della pubblica assistenza di Pignone e il personale medico infermieristico del 118 a bordo di Delta3. Il medico, valutate le condizioni del cinquantenne, ne ha disposto l’immediato trasporto al San Martino di Genova. Sul posto, per il trasporto, è atterrato l’elicottero Drago.