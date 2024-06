Magia audiovisuale in tredici quadri al ’Fiorentini’

Il conservatorio ’Puccini’ si prepara a celebrare la festa della musica con un ampio carnet di concerti ed eventi collaterali, inserito nel cartellone della kermesse ’Musiche possibili’. Sax, composizioni da camera, musica venezuelana e molto altro, fra cui spicca un originale progetto coordinato dal dipartimento della Didattica della Musica. Si tratta di ’Nel tepore dell’attesa sospesa – Le emozioni svelate nelle opere di Puccini’, performance audiovisuale in 13 quadri che sarà proiettata domani alle 18.30 nell’auditorium dell’istituto ’Mario Fiorentini’ in via XX Settembre 34 alla Spezia. Un docufilm sperimentale che esplora l’universo musicale del compositore: attraverso l’uso creativo di filmati esistenti, di scene d’opere e di sonorizzazioni originali, l’opera offre uno sguardo sul processo compositivo di Puccini e sulla sua straordinaria capacità di evocare le emozioni umane attraverso la musica e la narrazione. Musiche possibili è realizzato con la direzione artistica della professoressa Francesca Costa (nella foto).