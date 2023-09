Un magazzino come casa nell'anfiteatro di viale Alpi: denunciati tre ragazzi

La Spezia, 28 settembre 2023 - Tre cittadini di nazionalità marocchina avevano stabilito la loro dimora in un manufatto comunale all'interno dell’anfiteatro di viale Alpi, ma la polizia locale li ha scovati, fatti sgomberare e denunciati.

La loro presenza, infatti, non era passata inosservata agli agenti della municipale, che si sono subito organizzati per fermare sul nascere l’inizio di una situazione di degrado. Gli operatori si sono recati a Rebocco alle prime luci del mattino ed hanno trovato tre extracomunitari, di età compresa tra i 25 e 30 anni, che abitavano in quel piccolo locale che era adibito a magazzino. Tra transenne, staccionate e cubi di cemento, i tre avevano iniziato ad allestire un vero e proprio dormitorio.

I tre soggetti sono stati così identificati e poi accompagnati alla in questura per le operazioni di fotosegnalamento. Gli uomini, irregolari sul territorio italiano e già gravati da un provvedimento di espulsione, sono risultati pure essere già autori di diversi reati ed aver avuto respinta la richiesta di permesso di soggiorno per fini umanitari. Il locale in questione è stato sgomberato ed il trio è stato segnalato all’autorità giudiziaria per l’occupazione abusiva di pubblico immobile.

“L'attività di controllo e presidio del territorio da parte del nostro personale di polizia locale – sottolinea l'assessore alla Sicurezza, Giulio Guerri – prosegue ogni giorno con la massima attenzione nelle diverse zone della città”.