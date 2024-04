Nell’ambito della prima edizione della Giornata nazionale del Made in Italy promossa dal ministero delle Imprese, Confindustria La Spezia e Confindustria Nautica con il contributo dell’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale, organizzano l’evento: “Made in Italy – Storie di mare di ieri e di oggi. Racconti di persone, creatività e ingegno” in programma il 16 aprile dalle ore 9 all’Auditorium “Giorgio Bucchioni” di via del Molo 1.

L’appuntamento sarà un’occasione per ripercorrere lo storico legame fra economia e mare nel Golfo della Spezia e per raccontare il prossimo futuro caratterizzato da grandi investimenti in nuove tecnologie e ricerca. Un imperdibile racconto che prenderà avvio dai record storici di traversata atlantica del Rex nel 1933 e del Destriero nel 1992, si scopriranno i magnifici recuperi di barche d’epoca da parte dei “nostri” maestri d’ascia, fino ad arrivare alle sfide tecnologiche più avanzate applicate ai gioielli della navigazione di lusso - e non solo - e alle prospettive avveniristiche legate alla dimensione subacquea, che rappresentano nel mondo l’eccellenza del “nostro” Made in Italy.

Dopo i saluti del presidente dell’Ap Mario Sommariva, del prefetto Maria Luisa Inversini e del presidente Provincia Pierluigi Peracchini, ad aprire i lavori saranno Mario Gerini (nella foto) presidente di Confindustria La Spezia; Alessandro Gianneschi vicepresidente Confindustria Nautica e Lisa Rizzardi funzionario Mimit - Casa del made in Italy del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Sempre in relazione alle iniziative dedicate alla settimana del Made in Italy, dal 15 al 19 aprile, Confindustria La Spezia organizzerà: “Open days in cantiere - La nautica, eccellenza del Made in Italy, si apre alle scuole”. Si tratta di visite aziendali nei cantieri nautici del territorio rivolte alle scuole secondarie di primo grado.