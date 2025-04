L’uomo del nuovo corso. Un mago della finanza. Uno stadio a suo nome

Un mago della finanza, capace di cavalcare il private equity americano, di fondare società di consulenza finanziaria e di inanellare una lunga serie di incarichi in prestigiose aziende e...uno stadio a lui intitolato. È questo il ritratto che il web offre di Thomas Roberts da Boston. Dell’uomo arrivato dal Massachusetts per prendersi le redini dello Spezia, si rintraccia quasi tutto. Laurea in economia all’Università di Princeton, un Master of business administration ad Harvard, inizia nel 1989 alla Summit Partners, dove ben presto entra a far parte del comitato esecutivo, fondando nel nel 2010 assieme a un partner la Summit Partners Credit Advisors. Ad e membro del cda di Summit fino al 2017, consulente Senior fino al 2018, è stato consigliere di amministrazione di oltre trenta società, sette delle quali quotate in borsa, tra cui Pacer Electronics, Saber Software e vente-privee.com. La svolta arriva nel 2018, quando Roberts fonda la Equality Asset Management, società di nuova generazione focalizzata su investimenti a lungo termine in aziende tecnologiche e sanitarie. "Il private equity ha registrato rendimenti incredibili nel tempo, ma crediamo che il settore abbia raggiunto un punto di svolta. In futuro, la sovraperformance a lungo termine sarà trainata da una strategia di investimento caratterizzata da maggiore concentrazione, posizioni più lunghe e commissioni più basse" aveva affermato nel giorno della presentazione. Roberts, spulciando tra i database societari, occuperebbe anche la posizione di senior manager in Fujitsu, in Sun Microsystems e nella compagnia informatica Icl, quella di presidente e ceo di NetScreen Technologies e Infoblox, nonchè presidente della società di capitali New England Venture Capital Association. Un uomo d’affari, e anche di sport, che non ha dimenticato le sue origini. Portiere nella squadra di calcio dell’Università di Princeton, nel 2008 donò una grossa somma di denaro per l’ammodernamento dello stadio universitario, con la Princeton University che, per ringraziarlo, diede il suo nome all’impianto. Allo stesso modo, nel 2019 assieme alla moglie decise di sostenere con 10 milioni di dollari il programma ’Undergraduate Technology Innovation Fellows’ della Harvard Business School, dove Roberts aveva ottenuto il master.

Matteo Marcello