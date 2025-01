’Lunigiana-5 Terre’ in Mediateca

Si terrà oggi, a partire dalle 10, alla mediateca ‘Sergio Fregoso’ di via Firenze – col patrocinio del Comune della Spezia – la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti del Premio ‘Lunigiana Cinque Terre’, promosso dalla Dante Alighieri spezzina e giunto alla cinquantunesima edizione. Un premio tutto ‘al femminile’ quest’anno: saranno, infatti quattro le donne spezzine cui andranno altrettanti riconoscimenti per essersi distinte in vari settori di attività. Ecco le vincitrici: la professoressa Chiara Cremolini (oncologa di fama internazionale, dell’Università di Pisa ), la dottoressa Sabrina Mugnos (ricercatrice, giornalista e divulgatrice scientifica), l’ingegner Ornella Poli (dirigente nel settore Difesa, presidente dell’Ewmd) e la professoressa Lucia Torracca (cardiochirurga di fama internazionale dell’Humanitas di Milano). A consegnare i premi Marinella Curre Caporuscio, Eliana M. Vecchi, Patrizia Rossi e Claudia Petrosini. L’ingresso all’evento è libero.