Luni, il saluto del luogotentente Riccardo Pietra

"Al luogotenente Pietra la riconoscenza dell’amministrazione comunale e l’augurio di una serena pensione". È con queste parole che il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, ha espresso il proprio apprezzamento e la propria riconoscenza al luogotenente Riccardo Pietra, comandante della stazione carabinieri di Luni, che terminerà il suo servizio per andare andrà pensione dal prossimo 5 dicembre. La cerimonia, breve ma partecipata, si è tenuta ieri durante la seduta del consiglio comunale. Assegnato alla stazione di Luni nel 1998, Pietra ne ha successivamente assunto il comando guadagnandosi apprezzamenti e riconoscenza da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, per la disponibilità e professionalità mostrata nei confronti di tutti. Il sindaco Silvestri, consegnando una targa commemorativa a nome del Comune, si è fatto portavoce della stima e dell’affetto del consiglio e di tutta la cittadinanza, ricordando molti episodi gestiti grazie all’aiuto del luogotenente Pietra, in particolare i tragici momenti della gestione dell’emergenza Covid. "Momenti vissuti con apprensione - ha dichiarato - ma anche con determinazione e grande spirito di sacrificio".