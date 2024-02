Lungomare dei Poeti. Ventotto aziende in gara per il secondo lotto

Ventotto aziende si contenderanno il secondo lotto dei lavori di riqualificazione della passeggiata a mare di Lerici. Pochi giorni fa la chiusura dei termini della manifestazione di interesse lanciata dagli uffici comunali, che ha fatto registrare un boom di adesioni. Ora, l’iter di aggiudicazione entrerà nel vivo, con le aziende chiamate a presentare la propria offerta. L’importo complessivo dei lavori stimato dagli uffici comunali è di 649.986,19 euro, con l’appalto che sarà affidato con il criterio del prezzo più basso, mentre i lavori – che riguarderanno il tratto di passeggiata compreso tra

piazza Garibaldi e il bar ’Il pontile’ – dovranno essere ultimati entro 180 giorni naturali e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori. Un progetto che ancora oggi, nonostante il via libera della Soprintendenza è oggetto di discussione tra chi è convinto della bonta del progetto voluto dall’amministrazione, e chi invece crede che un intervento così oneroso non servisse. In attesa di vedere la riqualificazione completa della passeggiata a mare, non sono passati inosservati ai residenti della zona i ritardi che avrebbero caratterizzato i lavori del primo lotto, che da mesi stanno riguardano l’area compresa tra piazza Garibaldi e piazza Tarabotto. I lavori, sarebbero dovuti terminare per la fine di dicembre, ma il cantiere si è prolungato tanto che, ad oggi, la fine delle opere è attesa per la fine di febbraio. "I lavori termineranno entro il mese, le opere sono in fase di ultimazione, sono in corso le finiture e la sistemazione del verde. Il ritardo è stato causato da una fornitura legata ai rivestimenti. Attendevamo anche il parere definitivo della Soprintendenza, che si è espressa po sitivamente nel mese di gennaio. Per il secondo lotto, invece, sono ventotto le aziende che hanno manifestato il proprio interesse a presentare un’offerta" afferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Marco Russo. Nei piani dell’amministrazione, i lavori del secondo lotto dovrebbero prendere avvio con l’inizio della primavera, in una sorta di ideale staffetta. La riqualificazione dell’intera area avviene in seguito a studi di carattere storico culturale condivisi con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Liguria, ma anche tenendo conto di criteri come la creazione di continuità tra l’area di Calata Mazzini, piazza Garibaldi e i giardini, eliminando le barriere architettoniche, fisiche e visive che oggi creano discontinuità. Tra gli obiettivi del progetto voluto dall’amministrazione, il mantenimento dell’identità storico culturale del luogo senza modificarne la destinazione d’uso; il mantenimento in sicurezza della massa arborea e la rigenerazione del verde.

Matteo Marcello