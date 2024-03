L’ultimo stipendio non è arrivato: "Valutiamo decreti ingiuntivi"

Lo stipendio di febbraio non è ancora arrivato, mentre il tfr è stato pagato per ora solo in parte, a seguito di una conciliazione. Situazione complicata, quella dei 17 lavoratori ex Italy Emergenza, confluiti dallo scorso 1° marzo in due società che si sono aggiudicate un appalto integrato di servizi che riguardano, tra le altre cose, anche la gestione delle farmacie ospedaliere e l’attività di pedonaggio all’interno degli stabilimenti ospedalieri. I diciassette lavoratori, nel passaggio dal vecchio al nuovo datore di lavoro, ancora non hanno ricevuto lo stipendio relativo al mese di febbraio, mentre il trattamento di fine rapporto, anche grazie all’intervento delle organizzazioni sindacali, è stato versato per il 50%, con la seconda parte che dovrebbe essere liquidata ad aprile, in base agli accordi presi nelle scorse settimane. "In alcune interlocuzioni con Italy Emergenza era emerso che Asl5 era in ritardo coi pagamenti: invece abbiamo verificato che la situazione è ben diversa – spiega Daniele Viviani, di Fp Cgil – L’azienda dice che è questione di pochi giorni, ma non ci fidiamo, la speranza è che rispettino gli accordi presi in sede di conciliazione sul trattamento di fine rapporto. Qualora non venisse liquidata la mensilità di febbraio, i lavoratori si vedrebbero costretti a procedere attraverso decreti ingiuntivi. Non è la prima volta che ritardava il pagamento degli stipendi".

Matteo Marcello