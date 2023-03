L’ultimo saluto a Vincenzo Spera

Un tragico incidente stradale ha strappato alla vita Vincenzo Spera, presidente di Assomusica e fondatore della Duemilagrandi eventi. È morto la scorsa notte a Genova: la sera precedente era stato investito da una moto – condotta da un ragazzo, da ieri indagato per omicidio stradale – in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nei pressi della sua abitazione. Aveva 70 anni: da promoter aveva portato in concerto a Genova i più grandi big della musica italiana e internazionale, tra cui Bowie, De Gregori, Battiato, Springsteen Tina Turner... La sua morte ha colpito Genova e da più parti arrivano manifestazioni di cordoglio. "A un amico che sognava una Genova e una Liguria piene di musica e di futuro – ha detto il presidente regionale Giovanni Toti – La fatalità può spegnere la sua vita, non l’ottimismo che ci ha trasmesso".