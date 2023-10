Luigi Bernardini, chi era il 76enne morto travolto da un’auto mentre lavorava

Fosdinovo (Massa Carrara), 13 ottobre 2023 – Lascia la moglie e due figli Luigi Bernardini, 76 anni, il sorvegliante di cantiere autostradale che è morto travolto da un’auto nella serata di giovedì 12 ottobre.

Un incidente che lascia attonita Fosdinovo, la città dove l’uomo viveva insieme alla sua famiglia. Un dolore grande per un uomo che tutte le sere i vicini vedevano girare con la macchina di servizio, quella con il lampeggiante giallo che usano i lavoratori autostradali. Una vicenda che tocca il sindaco Camilla Bianchi: “Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di dolore - dice all'Ansa – . Ho appreso questa mattina la notizia, siamo travolti dal dispiacere”.

Originario di Carrara, Bernardini, fa sapere la prima cittadina, si era trasferito da qualche tempo nel borgo storico di Fosdinovo, paese cerniera tra Toscana e Liguria sulle colline lunensi. “Lo si notava proprio per il lampeggiante giallo sulla sua Lancia Y, l'auto di lavoro, mentre rincasava –ricorda la sindaca – . Siamo vicini ai suoi cari”.

"Quello che è accaduto nella serata di ieri è di una gravità indescrivibile anche per chi, come noi, ogni giorno si trova a dover combattere una guerra ad armi impari contro un nemico che si chiama profitto", scrivono Cgil e Uil in una nota congiunta, e sollecitano a "individuare le responsabilità di una tragedia che va ad alimentare, ancora una volta, la platea delle lavoratrici e dei lavoratori morti sul lavoro”.