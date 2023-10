Tragedia sull’autostrada, muore un operaio investito da un’auto

Fosdinovo (Massa Carrara), 13 ottobre 2023 – Si chiamava Luigi Bernardini, era originario di Fosdinovo e dall’alto dei suoi 76 anni aveva una grande esperienza lungo le strade. Era il responsabile del cantiere in corso tra i caselli di Deiva Marina e Sestri Levante. L’incidente che gli è costato la vita è avvenuto dopo le 21 di ieri sera, giovedì 12 ottobre, al km 57 in località Campo, nel comune di Moneglia. Il tratto autostradale dell’A12 è rimasto chiuso in direzione Rosignano.

Secondo quanto ricostruito – ma sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti – l’uomo è stato travolto da un’auto. Bernardini lavorava per una ditta esterna cui la Salt aveva affidato alcuni interventi che sono attualmente in corso tra il segmento genovese e quello spezzino della A12. L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è deceduto sul colpo. A nulla sono servite le manovre rianimatorie dei soccorritori, arrivati sul posto in pochi minuti.

Bernardini era un lavoratore esperto e a quanto pare si trovava sul posto in qualità di guardiano notturno del cantiere, quello che rimane sul posto per accertarsi che non si verifichino problemi per la presenza di un restringimento o di un salto di corsia.