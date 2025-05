La nuova sede dell’Anpi intitolata a “Crispino“

E’ stata intitolata in via Turati a Santo Stefano Magra la nuova sede dell’Anpi l’associazione nazionale dei partigiani. Porterà il nome di Carlo Ferrarini, per tutti il partigiano “Crispino“ scomparso poco più di un anno fa all’età di 100 anni. E’ stata la memoria storia della lotta partigiana e fino agli ultimi giorni della sua intensa vita ha voluto ricordare alle giovani generazioni l’importanza della Resistenza.

La sindaca Paola Sisti ha voluto ricordare la figura di Crispino, alla presenza della figlia e della nipote Nicla ex assessore comunale, così come di tutti i partigiani. "Non è facile oggi trovare Comuni – ha spiegato Paola Sisti – che inaugurano sedi Anpi. Noi siamo uno di questi. Quest’anno ricorrono gli 80 anni della Resistenza e il clima che respiriamo non è dei più semplici. Le fondamenta della Democrazia sono minate da piccoli e grandi atti, abbiamo bisogno più che mai di tenere vivo quel ricordo".

Erano presenti alla cermonia e sfilata nelle vie del borgo ex alpini e numerosi membri del direttivo dell’Anpi di Santo Stefano Magra. Violino e voce hanno accompagnato gli interventi di Paolo Pucci, Paolo Galantini e Ornella Caltabiano. Presente anche la Filarmonica di Santo Stefano di Magra.