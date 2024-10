Ludoteca di via Gramsci. In gestione per 36 mesi a coop Cocea e Lindbergh

Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure per l’affidamento dell’appalto per la gestione della Ludoteca civica, che hanno confermato l’aggiudicazione al raggruppamento di imprese composto dalle cooperative sociali Cocea e Lindbergh, per un importo complessivo pari a 378.860 euro e una durata di 36 mesi. "La Ludoteca civica – commenta il sindaco Pierluigi Peracchini (in foto) – ha un valore socio-culturale importante, perché consente momenti di gioco e crescita ai quali possono partecipare insieme bambini e famiglie. L’affidamento della gestione consentirà di potenziare i servizi dedicati ai più piccoli, introducendo nuove opportunità di supporto allo studio, momenti di socializzazione, laboratori e molte altre iniziative che favoriranno la crescita delle nuove generazioni". Il raggruppamento d’imprese aggiudicatario si occuperà della gestione delle attività educative rivolte a tutti i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e alle loro famiglie e della conduzione della Ludoteca di via Gramsci. In particolare, dovrà promuovere e programmare attività ludico-educative in raccordo con i dirigenti delle scuole, con il sistema culturale e ludico-ricreativo cittadino e progettare ed organizzare nel periodo delle vacanze scolastiche servizi ricreativi per bambini e ragazzi che abbiano concluso il ciclo della scuola dell’infanzia e fino ai 14 anni d’età.