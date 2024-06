La Ludoteca affidata in gestione: appalto da mezzo milione di euro

La Spezia, 3 giugno 2024 – Questa mattina la giunta ha deliberato l’avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica per affidare la gestione della Ludoteca civica. Un passo avanti significativo nel progetto di valorizzazione del servizio, in quanto i gestori che si aggiudicheranno la gara dovranno garantire un ampliamento dell’orario di apertura.

L’amministrazione comunale, in particolare, ha necessità di procedere ad un nuovo appalto per individuare una realtà che sia in grado di occuparsi di tutte le attività della Ludoteca, per un importo di 501.118,86 euro e per un periodo di 36 mesi rinnovabili. I soggetti assegnatari dovranno svolgere le attività all’interno della Ludoteca civica che, ricordiamo, ha sede in via Gramsci 211.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La Ludoteca civica è un vero punto di riferimento per i nostri bambini e ragazzi. Grazie al nuovo bando, potremo ampliare l'orario di apertura, offrendo alle nuove generazioni più tempo per giocare, crescere e apprendere. Questo servizio è un supporto essenziale anche per le famiglie che faticano a conciliare gli impegni lavorativi con il tempo libero dei figli. La Ludoteca ha un inestimabile valore socio-culturale; è per questo che continuiamo a investire e a valorizzarla: vogliamo che resti una porta sempre aperta per tutti i bambini, contribuendo attivamente alla formazione dei cittadini del futuro”.

L’assessore Daniela Carli aggiunge: “La Ludoteca Civica garantisce diverse attività per bambini e ragazzi. Con questo nuovo bando le ore passeranno dalle 50 attuali, alle 60”.

Un servizio strategico poiché dedicato alla fascia di cittadini più giovani e alle loro famiglie, che dovrà integrare l’offerta di servizi ludico-educativi e culturali rivolti ai bambini, offrendo un’opportunità per i genitori che hanno difficoltà di conciliare orari di lavoro con il tempo libero dei figli.

La Ludoteca ha un ruolo importante nel favorire la crescita culturale e sociale attraverso il rispetto delle regole, la cura dell’ambiente, sostenere la crescita delle potenzialità individuali del bambino e l’educazione all’autonomia e, ovviamente, offrire opportunità di gioco libero e organizzato, lettura e animazione alla lettura.

Inoltre dovrà rispondere ai bisogni di incontro, socializzazione e partecipazione, rappresentare un valido sostegno alla genitorialità attraverso momenti in cui i genitori si conoscono, si confrontano, giocano con i propri figli, mettere a disposizione tramite il prestito a casa o a scuola, libri, giocattoli e film o cartoni animati. Infine organizzare attività di laboratorio, percorsi creativi, animazione, feste ed eventi, manifestazioni, convegni mostre e seminari inerenti al gioco ed il giocattolo.