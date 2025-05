Lotta contro il tumore al seno. Mammografie e visite gratuite col progetto ’Salute in Comune’

Ogni anno, secondo i dati del dipartimento epidemiologico di Asl5 diffusi da Croce Rossa, nello Spezzino "si registrano circa 250 nuovi casi di tumore al seno", tra donne giovani e meno giovani. Il dato sale a 55mila casi se si considera l’intero territorio nazionale (dato nazionale Aiom e Osservatorio nazionale screening "Passi" e "Passi d’argento"). Ma un numero positivo c’è: in Italia, infatti, si contano oggi 925mila donne che conducono una vita normale grazie a una diagnosi precoce. Dunque “la prevenzione è vita“: un vero e proprio slogan, non solo da tenere sempre presente, ma che spicca sul manifesto del progetto di prevenzione precoce "Salute in Comune"; realizzato per la prima volta attraverso l’intesa e la collaborazione tra la Croce Rossa della Spezia e il Comitato Progetti Sociali e patrocinato dall’Amministrazione comunale. Una giornata interamente dedicata alle donne di età compresa tra i 18 e i 44anni che potranno effettuare visite senologiche, ecografie e mammografie completamente gratuite. Si tratta di un’opportunità di prevenzione per tutte le giovani donne che non rientrano nel piano di screening gratuito ospedaliero riservato alla fascia 45-69 anni (le donne dai 45 ai 49anni sono chiamate annualmente; dai 50 ai 69 anni ricevono chiamate biennali). Asl5 fa sapere che, per quanto riguarda il territorio di competenza, nel 2024 per la prima volta è stato allargato lo screening alle donne dai 70 ai 74 anni e nella nostra regione si è data priorità di chiamata alle 70enni che proseguivano lo screening dai 69 anni alle 74enni che sarebbero uscite definitivamente dall’ indagine diagnostica. Nel 2023 su più di 19mila donne invitate ad effettuare l’ esame, l’adesione registrata è stata del 60%: il 51,2% nella fascia 45-49 anni; il 57,2% nella fascia 50-54 anni; il 66,6% nella fascia 55-59 anni; il 68,4% per la fascia 60-64 anni e il 67,25 nella fascia 65-69 anni. Sono stati riportati 8 casi di malignità in quelle donne che per la prima volta effettuavano lo screening e 33 casi di neoplasia in donne che avevano già effettuato l’esame diagnostico. Sabato 24 maggio, dalle 9 alle 19, piazza Europa ospiterà la clinica mobile del Comitato, attrezzata di ecografo e mammografo ad alta definizione, e uno staff medico di specialisti che effettueranno visite ed esami diagnostici gratuiti con referto immediato. Tramite il Qr Code, nonché direttamente tramite il sito www.saluteincomune.com, è possibile registrarsi per accedere alle prenotazioni sulla base della disponibilità oraria e della rispondenza con i requisiti. L’iniziativa è stata presentata da Monica Ludetti dell’Ufficio progettazione Croce Rossa della Spezia, dall’assessore Giulio Guerri e da Samanta Evangelisti per il Comitato Progetti Sociali, ente del Terzo Settore. Come sottolineato da Guerri "l’ amministrazione è fortemente impegnata a promuovere, organizzare e sostenere la prevenzione e la consapevolezza dei cittadini rispetto ai temi riguardanti la salute e la sicurezza".

Alma Martina Poggi