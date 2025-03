Lo sport chiama il turismo. In città le finali nazionali

Un obiettivo inseguito per anni ma irraggiungibile a causa della mancata disponibilità degli spazi sufficienti secondo le norme imposte dalla Federazione all’interno del palazzetto di piazza Terzi. E così lo sport diventa un traino importante per il turismo cittadino grazie alla festosa invasione di centinaia di famiglie al seguito dei giovani atleti. L’Hockey Sarzana non ha però mai perso la speranza di poter legare l’attività sportiva a quella di promozione della città ed ha atteso che l’intervento programmato dal Comune mettesse in regola gli spazi interni dell’ex mercato ortofrutticolo trasformato nella casa dello sport sui pattini per riproporre la candidatura. Il via libera dalla federazione è arrivato e consentirà alla società sarzanese di organizzare da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno di organizzare le finali nazionali della categoria under 13. Sono attese 10 formazioni da tutta Italia che si contenderanno il titolo. Per questo è già scattata la macchina organizzativa per consentire ai gruppi di poter alloggiare a Sarzana o comunque nelle immediate vicinanze della struttura sportiva. Un evento che si lega perfettamente alle manifestazioni in programma in tutta la Liguria essendo stata nominata, per il 2025, Regione Europea dello sport. Il palazzetto “PalaTori“ dunque sarà teatro di sfide tra le migliori giovani realtà italiane proseguendo così il filone di visibilità che la città di Sarzana sta avendo proprio grazie all’attività della società rossonera impegnata oltre che nel massimo campionato di serie A1 anche nelle competizioni europee.

A contribuire all’invasione della città di ragazzi e famiglie arrivate grazie allo sport ci sarà anche il tradizionale torneo di calcio giovanile “Tatain“ intitolato alla memoria dello sportio Carlo Dalle Lucche giunto alla dodicesima edizione che verrà organizzato dalla società sportiva Tarros Sarzanese agli impianti del “Berghini“ e allo stadio “Miro Luperi“ che dalla scorsa domenica ha potuto riaprire le porte al pubblico anche se con capienza ancora limitata. Un ostacolo però che potrebbe essere superato grazie a ulteriori interventi sulla tribuna coperta da realizzare nelle prossime settimane prima dell’appuntamento in programma dal 31 maggio al 2 giugno.

