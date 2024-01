Lo scrittore e marinaio Petucco racconta le sue ’9331 miglia’

Per ’Le conferenze del quadrato marinai’, organizzate dall’Anmi di Lerici (via San Francesco, 14), oggi, alle 17.45, lo scrittore Dario Petucco presenta il libro ’9331 miglia’. Arruolatosi in Marina militare all’età di 16 anni con la voglia di girare il mondo, Dario Petucco, in 9331 miglia, racconta tre mesi di navigazione e molte miglia nautiche percorse, a bordo di un’unità della Marina militare, salpata dal porto della Spezia verso i mari del Nord Europa, agli albori del terzo millennio. Un diario di bordo nel quale lo scrittore annota la bellezza, i colori, i profumi e le atmosfere di ogni attracco, descrive la quotidianità sottocoperta ma soprattutto le emozioni, gli umori e le nostalgie che accompagnano il cuore di un marinaio durante i suoi viaggi. L’ingresso alla presentazione è libero.