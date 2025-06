Lo ’sbarco’ di Reway Group. Commesse per nove milioni da parte dell’Autorità portuale

Prime commesse nel settore portuale, tramite due contratti da 9 milioni di euro complessivi, alle controllate Mga e Gema per Reway Group Spa, che opera nel risanamento di infrastrutture stradali e autostradali e che entra nel settore della manutenzione di infrastrutture in ambito portuale grazie all’aggiudicazione dei contratti con l’Adsp del Mar Ligure Orientale. "Un nuovo importante tassello nel percorso di crescita, coerente con la nostra visione strategica di penetrare nuovi mercati ad alto potenziale attraverso le competenze e l’esperienza maturata negli anni in altri ambiti di business" commenta l’ad e presidente Paolo Luccini.

Il primo contratto, circa 4 milioni di euro, è stato assegnato a Gema e riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ferroviari della stazione della Spezia Marittima, nel porto mercantile e del retroporto di Santo Stefano Magra. Quattro anni di lavori, con interventi quali la revisione o sostituzione di deviatoi, la sostituzione ago/contrago, la sostituzione di rotaie e controrotaie e il livellamento degli scambi. La seconda, da cinque milioni, è stata assegnata alla controllata Mga e riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la mitigazione del rischio idraulico del fosso Melara. Il progetto prevede, nel dettaglio, la realizzazione di un nuovo canale in calcestruzzo per il deflusso del corso d’acqua, oltre che una vasca di sedimentazione del materiale di scarto. Gli interventi, che dovrebbero partire entro fine anno e durare nove mesi, andranno a servizio della realizzazione del nuovo molo Ravano. Con i nuovi contratti – fanno sapere da Reway Group – il portafoglio ordini ammonta a circa 1.408 miliardi di euro, al lordo della quota fatturata dall’inizio del 2025.