Live dei The Tracks al Big Boss Man

Sarà davvero una bella serata quella programmata per il venerdì del Big Boss Man. Musica soul, blues e rythm ‘n & blues dei grandi della storia della musica come Sam Cooke, Van Morrison, Otis Redding e tanti altri, mescolando influenze contemporanee e personali musica rock, per il live di stasera dei The Tracks. Paolo ‘Little Paul’ Maloni alla chitarra e voce, Matteo Gattoronchieri alla batteria, Roberto Faggioni alle tastiere e alla voce, e Carlo Nasti al basso compongono lo storico gruppo che ricordiamo anche allo ‘SpeZialfestival’ organizzato da ‘La Nazione’ al Boss della Pinetina. I quattro musicisti vantano singolarmente collaborazioni importanti come membri di opening band ad artisti di fama internazionale del calibro di Willy De Ville, The Blasters, John Hammond, Dr. Fellgood, Nine Below Zero e Steve Conte. La band è anche etichetta produttrice della propria musica, con alle spalle un album autoprodotto dal titolo ‘I’ll never let nobody drive my spirit down’. Il concerto inizia alle 22, ma prima si può cenare (dalle 20). Info e prenotazioni, allo 0187 302685 o con un messaggio Whatsapp al numero 342 5286661.