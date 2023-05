Lions 108 Tb a congresso stamani al Terminal Crociere con il governatore Bertolini

In programma oggi a Spezia oggi il 48° Congresso distrettuale Lions 108Tb. I lavori congressuali avranno inizio stamani al Terminal Crociere, organizzati dal comitato composto dai cinque Lions Club della zona – La Spezia Host, Sarzana, Ceparana, La Spezia Gli Ulivi e Lerici Golfo dei Poeti – e coordinato dal Lions Enrico Pollina insieme al presidente di Zona, Franco Pomo. Ai lavori congressuali, che si protrarranno per l’intera giornata e durante i quali sarà eletto il prossimo governatore per l’anno sociale 2023-2024, parteciperanno i delegati provenienti dagli oltre 80 club del Distretto. Sarà presente anche il governatore Cristian Bertolini.