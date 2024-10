L’incubo della droga sintetica. Un chilo di ketamina in casa. Guardia di finanza blocca lo spaccio

La droga sintetica sta tornando a invadere pericolosamente il mercato. Dalla Val di Magra fino a Spezia infatti le forze dell’ordine stanno smantellando giri di spaccio di Lsd e altre sostanze dall’effetto “sballante“ a costi contenuti che non si registrava da tempo. La nuova offensiva è stata messa a segno della Guardia di Finanza di Spezia che ha arrestato un ucraino in possesso di quasi un chilogrammo di Ketamina. Vitaly Borysov è stato trasferito in carcere l’altra sera e questa mattina verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia dal gip Tiziana Lottini difeso dall’avvocato Francesco Vetere del foro della Spezia. Gli uomini delle fiamme gialle del comando provinciale hanno sorpreso l’uomo mentre spacciava in prossimità del centro cittadino ma alla vista dei militari ha opposto resistenza cercando di sfuggire al fermo usando maniere forti tanto che due finanzieri sono stati poi costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Gli uomini del comando spezzino coordinati dal maggiore Andrea Alessandro Annò hanno poi proceduto alla perquisizione anche all’interno dell’abitazione dell’uomo che risiede nel quartiere di Mazzetta.

Con stupore hanno trovato un quantitativo di Ketamina di poco inferiore al chilogrammo oltre a 3 grammi di eroina, denaro in contante e un bilancino di precisione. Tutti elementi che hanno quindi fatto scattare l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. Quindi dopo l’identificazione e i procedimenti di rito svolti in caserma è stato poi associato al carcere spezzino di Villa Andreino. L’ucraino stamani risponderà al gip Lottini nell’interrogatorio di garanzia. Un colpo importante dunque quello messo a segno dalla Gdf che alza ulteriormente l’asticella dell’attenzione. Da qualche tempo infatti si sta registrando una pericolosa immissione sul mercato della droga sintetica. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Sarzana infatti hanno arrestato un giovane tosbano in possesso di oltre ottanta francobolli di Lsd, altra sostanza dello sballo particolarmente potente e la stessa droga è stata trovata addosso a un giovane alla stazione ferroviaria di Vezzano Ligure.

Massimo Merluzzi