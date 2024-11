L’incontro con Silvio Orlando al Pin dà il la agli appuntamenti di Foyer

Torna ‘Foyer’, la rassegna di incontri gratuiti con artisti e compagnie del cartellone di Prosa del Teatro Civico. Otto gli incontri aperti a tutti, dal 20 novembre al 16 aprile, per presentare gli spettacoli e dialogare in un’atmosfera conviviale. "A corollario della ricca stagione teatrale del Civico torna Foyer, la rassegna collegata al cartellone di Prosa che ci consentirà approfondire i retroscena e le curiosità degli spettacoli che andranno in scena con le compagnie e gli artisti protagonisti – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Il Teatro Civico è un simbolo della Spezia, che presto sarà riconosciuto Monumento nazionale, per il quale in questi anni abbiamo portato avanti una riqualificazione senza precedenti, nuovi infissi, poltrone, arredi e tendaggi, e con un programma degno dei più grandi Teatri nazionali. Investimenti consistenti che hanno coinvolto l’intero settore della cultura con la riscoperta di siti storici dimenticati, la valorizzazione del Camec, del Museo Lia, della Mediateca e con il grande progetto di Candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027". Si parte mercoledì 20 novembre, alle 18 al Pin con Silvio Orlando, in occasione della messa in scena del Teatro Civico dello spettacolo di apertura della Stagione di Prosa 2024/2025 ‘Ciarlatani’. Sede degli incontri del 2024 sarà, come in passato, il Pin al Centro Allende, mentre gli appuntamenti del 2025 si svolgeranno all’Urban Center. Così, prosegue il calendario, con inizio sempre alle 18: ‘La valigia’ mercoledì 18 dicembre al Pin; poi, sempre al Civico, ‘Il malato immaginario’ sabato 25 gennaio, ‘La Grande Magia’ giovedì 20 febbraio, ‘Perfetti sconosciuti’ mercoledì 12 marzo, ‘Farà giorno’ sabato 22 marzo, ‘Edificio 3’ venerdì 4 aprile, ‘Lungo viaggio verso la notte’ mercoledì 16 aprile. Informazioni disponibili contattando il Teatro Civico ai numeri 0187 727519/525 (o inviando una mail a [email protected]) o il Pin al 331 6818352.

m. magi