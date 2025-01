Liguria e Toscana, strategie di turismo: "Valorizzare le risorse storiche e culturali"

Tutti insieme con un unico obiettivo: valorizzare e promuovere tre territori storicamente legatì fra loro. Nella sala del consiglio comunale del Palazzo Civico è stato presentato “Limes – Progetto di valorizzazione e promozione dei siti archeologici, castelli, forti e fortificazioni storiche tra il Levante ligure e l’Alta Toscana“, finanziato dal Ministero del Turismo, che entra ufficialmente nella sua fase operativa. Idea già partita da tempo che adesso vive il suo momento decisivo. ’Limes’ coinvolge molti comuni tra Liguria e Toscana: l’obiettivo è valorizzare un territorio ricco di risorse naturali e culturali.

Verrà realizzato un sito internet progettato principalmente per l’esperienza di navigazione mobile, dove saranno elaborate mappe interattive che consentiranno di esplorare destinazioni, pianificare percorsi e visualizzare attrazioni dei territori coinvolti. Il sito sarà progettato per essere utilizzabile da utenti con disabilità, con testi leggibili, descrizioni audio e funzionalità compatibili con screen reader. Capofila del progetto è il Comune della Spezia, in stretta sinergia con altre 31 amministrazioni delle province di Spezia, Massa Carrara e Lucca.

Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa è stato il sindaco Pierluigi Peracchini: "Inizia un percorso immaginato già tanto tempo fa in cui abbiamo creduto e lavorato tanto. Abbiamo una potenzialità unica e dobbiamo sfruttarla, offrendo la giusta conoscenza del nostro territorio e delle sue bellezze ai potenziali turisti. La nostra specifica collocazione geografica rappresenta un importante punto di forza e ogni area presenta un patrimonio culturale, storico e paesaggistico molto vario da valorizzare".

Con questo progetto viene così aperto "un nuovo capitolo per la promozione turistica dei 32 Comuni aderenti con l’obiettivo di rivolgerci ad un pubblico sempre più internazionale ed offrendo esperienze diversificate lungo tutto l’anno". Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero del sindaco di Massa Francesco Persiani: "Ci siamo uniti in un confronto culturale e tecnologico, aprendo una collaborazione interregionale fra enti per valorizzare il nostro bellissimo territorio".

Dalla costa alla Lunigiana, il sindaco di Fivizzano Gian Luigi Giannetti in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Lunigiana: "Il progetto Limes è il primo, ci auguriamo, di una lunga serie di investimenti che potranno valorizzare l’intera area. Per la Lunigiana con i suoi tanti castelli è un’opportunità unica, che cogliamo, integrandoci in questa nuova visione di turismo diffuso, con una precisa e concreta strategia unitaria".

L’assessore al Turismo del Comune della Spezia Maria Grazia Frijia, è stata una delle protagoniste del progetto. "Ringrazio la squadra del nostro ufficio che ha lavorato per rendere possibile tutto questo, sindaci ed enti che hanno abbracciato questo programma che punta a creare una destinazione turistica integrata". Il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese ha sottolineato come "la cultura, di cui la zona ligure-apuana è intrisa, contribuisca a favorire il turismo".

Degli aspetti più specifici si sono occupati i tecnici Fabio Boccardi e Jacopo Bertolini: "Tutte le informazioni digitali saranno nel sito internet: si potranno esplorare le aree, visionare le mappe cartacee e consultare le schede specifiche dei siti archeologici, fortezze, castelli e strade storiche".