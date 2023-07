Liguria da bere Ostriche del Golfo e olio della Palmaria la fanno da padroni

Tre giorni da record per Liguria da Bere. Nonostante il maltempo di venerdì sera, le due giornate successive hanno confermato il successo della manifestazione che supera per adesioni le passate edizioni. Il grande afflusso allo stand istituzionale, dove si ritirano i calici e i ticket, ha animato l’intera serata di sabato a riprova del buon risultato dell’evento che nei primi due giorni (non ancora disponibile il dato della giornata di ieri in quanto gli stand chiudono a mezzanotte, quando il giornale è già in stampa) ha raggiunto quasi i 20mila ticket emessi. La rassegna, da sempre organizzata dall’Azienda speciale Riviere di Liguria della Camera di commercio insieme a Regione e Comune, è proseguita nella serata di ieri con un ricco programma di talk, show cooking e abbinamenti enogastronomici. Tra i protagonisti le ostriche del Golfo e l’olio della Palmaria.