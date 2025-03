Libro e mostra: La Nazione celebra la creatività spezzina

Un libro e una mostra, per raccontare, attraverso il filtro dell’arte e dei suoi protagonisti, il nostro presente, con le sue voragini, le sue contraddizioni e le sue speranze. Un doppio evento, targato La Nazione e inserito nel contesto delle iniziative organizzate per festeggiare i 165 anni dalla fondazione del giornale, è andato in scena ieri pomeriggio al Centro d’arte moderna della Spezia, alla presenza delle principali autorità cittadine e regionali.

Al primo piano dell’edificio, in spazi concessi a titolo gratuito dal Comune della Spezia, nel tardo pomeriggio, alla presenza della nostra vicedirettrice Cristina Privitera, c’è stata infatti la presentazione del libro "Pensieri d’artista. Sedici vite in cornice": una raccolta di sedici interviste ad altrettanti tra pittori e scultori del territorio, confezionate dai giornalisti della redazione e pubblicate sul giornale nel periodo compreso tra il settembre e il dicembre del 2023.

Un’operazione redazionale di successo, condotta con il preciso intento di raccontare, non solo e non tanto, motivi di ispirazione e poetica della loro produzione, quanto piuttosto le opinioni degli artisti sui grandi temi del nostro presente: la pandemia che ci siamo lasciati alle spalle, lo spettro delle guerre, mai così attuale, il dialogo tra generazioni, l’irruzione di social e intelligenza artificiale nelle nostre esistenze, il rapporto di pittori e scultori con il territorio nel quale sono nati e quello con il Paese al quale appartengono. Il tutto condito con splendide immagini scattate nei loro studi e laboratori. Un progetto troppo bello per restare confinato negli spazi di una pubblicazione a puntate sulle pagine del giornale. E così nei mesi scorsi è nata l’idea di raccogliere queste sedici interviste in un libro, intitolato appunto ’Pensieri d’artista’ realizzato grazie al prezioso sostegno di Fondazione Carispezia e Camera di commercio Riviere di Liguria e con il patrocinio del Comune di Sarzana.

Il volume, 64 pagine a colori, è stato distribuito questa mattina, a beneficio di tutti i lettori della provincia spezzina, in abbinamento gratuito con il quotidiano. Ma non è tutto. Grazie ad un canale di collaborazione aperto con il Comune della Spezia, al secondo piano del Camec è stata allestita una collettiva che raccoglie le opere – quattordici quadri e due sculture – realizzate dagli stessi artisti intervistati, tutti di rilievo nazionale e internazionale. L’esposizione resterà aperta fino al 16 marzo e potrà essere visitata tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10 alle 18.

Roberta Della Maggesa