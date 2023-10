’Libriamoci’ chiude i battenti fra gli applausi

Un nuovo successo di pubblico, in presenza e via streaming, per la 13ª edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’, che per quattro giorni, ogni mattina, pomeriggio e sera, ha offerto appuntamenti che vertevano su letteratura, storia antica, riflessioni sul rapporto con l’intelligenza artificiale, film, talk e laboratori per bambini e ragazzi, che hanno raggiunto sempre il massimo della partecipazione possibile, riscontrando un grande apprezzamento da parte degli intervenuti. "Come ogni anno la rassegna ha dimostrato di essere un appuntamento atteso e seguito – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Siamo molto soddisfatti di realizzare iniziative come queste che, oltre a promuovere l’importanza della lettura, sono in grado di stimolare un dibattito intorno a temi centrali della nostra società". Sfiorati i mille spettatori per tutte le giornate della rassegna culturale spezzina, che ha registrato anche il sold out per il talk-spettacolo di Murubutu, il filosofo rapper apprezzatissimo dai giovani e dagli appassionati di musica, e il noto critico musicale Pierfrancesco Pacoda. A causa dell’allerta meteo arancione e la chiusura delle scuole, invece, le due mattine dedicate agli studenti spezzini con gli interventi di Roberto Palumbo e Nicola Carozza, verranno recuperate nelle prossime settimane.

m.magi