Libri usati La Spezia: risparmio con social e app

Riciclare e riutilizzare. Visti i rincari si fa di necessità si fa virtù e l’ormai famosa ’economia circolare’ diventa la soluzione per risparmiare cifre abbastanza significative. Grazie anche alla presenza di piattaforme social e app dedicate alla compra vendita di oggetti e accessori di seconda mano è possibile trovare ciò di cui si ha bisogno a prezzi scontati o scambiando con altri oggetti. Scrivendo nella barra ricerche di Facebook "libri scolastici usati" è possibile trovare veri e propri mercatini dedicati o offerte per l’acquisto. Qualcuno posta la lista dei libri di cui ha bisogno, altri condividono foto dei testi nei quali si specificano le condizioni e anche i codici di riconoscimento. Questa iniziativa aiuta soprattutto i portafogli delle famiglie, ma a beneficiarne è anche l’ambiente con una drastica riduzione del consumo di carta. Il continuo rinnovamento delle edizioni (con cambiamenti, anche minimi, da un anno all’altro) crea qualche difficoltà soprattutto nei casi in cui a cambiare sono le numerazioni degli esercizi, per esempio nei testi di matematica, ma per i volumi più teorici può davvero valere la pena acquistare usato. Per chi volesse andare sul sicuro è possibile utilizzare anche la localizzazione o aggiungere alla ricerca "La Spezia" in modo da trovare persone che hanno frequentato la stessa scuola e con cui confrontarsi non soltanto sui testi, ma anche su appunti e materiale.

Per quanto riguarda i dizionari invece, soprattutto per il liceo classico, scientifico e linguistico può rivelarsi utile e fruttuoso andare direttamente nei negozi dell’usato generici, tra questi anche quelli con scopi benefici, capita infatti molto spesso che chi deve svuotare cantine, soffitte o case, decida di dare via gli ingombranti dizionari.

Ginevra Masciullo