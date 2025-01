Libri che scaldano il cuore

"È uno dei libri più belli che abbia letto negli ultimi anni, è sorprendente, è vera magia". Con queste parole l’editrice Alessandra Del Monte presenta ‘I doni per l’albero’, sponsorizzato dal Lions club Ceparana. "Sono orgogliosa di aver accolto nella mia casa editrice L’Aquilone, questo volume natalizio del plesso scolastico di Piano di Madrignano – prosegue Del Monte –. È il racconto di Natale che non ti aspetti ed è speciale. È un libro per tutta la famiglia e, in qualità di presidente regionale per la Liguria di Obiettivo Famiglia Federcasalinghe, ho ritenuto di pregiarlo anche del patrocinio di questa associazione".

Racconto e illustrazioni sono il frutto della fantasia di bambini dai tre ai nove anni. Il libro è, infatti, il risultato della collaborazione scolastica tra gli alunni della scuola primaria e i piccoli della scuola dell’infanzia del plesso scolastico Chierici-Podestà di Piano di Madrignano, dell’istituto comprensivo D’Acquisto di Follo e Calice al Cornoviglio. "’I doni per l’albero’ è venuto alla luce grazie a ‘Cibi... Amo. Ricette dal mondo per un Mondo Migliore’ – dichiara il presidente del Lions Club Ceparana, Massimiliano Mori – , con impegnati alunni, genitori, insegnanti e dirigenti scolastici. L’ex sindaco di Calice al Cornoviglio, Mario Scampelli, nostro socio, ci aveva proposto di sostenere la spesa della stampa de ‘I doni dell’albero’, in cambio di alcune copie di ‘Cibi... Amo’, e noi abbiamo accolto la proposta ritenendola molto soddisfacente".

Anche la Lom Petrolchimici di Massa ha investito sul libro, sostenendo le spese della tipografia. "Producono un liquido particolarmente adatto per alimentare in modo sano una stufa a uso domestico – aggiunge Del Monte –. Nel racconto, tra l’altro, un elfo di Babbo Natale regala all’albero proprio una stufa. È un libro così prezioso che parteciperà al Premio Letterario Donne tra ricordi e futuro. Un libro per tutti, che arriva al cuore, fatto di parole e immagini piene d’ispirazione, dove un assessore ambientalista ha un sogno che realizzerà: ‘Sto dando dei consigli al sindaco della città per togliere tutto il cemento dal tuo cortile e mettere terra, acqua, fiori, alberi, e giardini verdi, per pulire e purificare l’aria’. È pura poesia, auguro a tutti di leggerlo e sentirlo con il cuore e poi, di tenerlo al caldo dentro, ogni giorno".

Marco Magi