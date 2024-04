L’ex centrale a servizio del porto: "Lsct partecipi al bando Enel"

"Il mondo portuale non può che auspicare una partecipazione decisa, soprattutto da parte di Lsct, alla manifestazione di interesse delle aree Enel che sono di una tale estensione da non prevedere conflitti". A sollecitare un utilizzo portuale delle aree messe a disposizione pochi giorni fa da Enel all’interno dell’ex centrale è Salvatore Avena, segretario delle Associazioni del Porto della Spezia e amministratore di La Spezia Port Service, secondo il quale l’iniziativa di Enel – che ha lanciato una manifestazione di interesse per l’utilizzo di circa 15 ettari a Vallegrande – "è una grande opportunità anche per il porto della Spezia", nonchè "un ulteriore passo in avanti per dare alla nostra comunità occasioni di crescita e sviluppo. Poiché è chiaro a tutti che solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile perfino immaginare la disponibilità di aree così strategiche, in prossimità alla linea di costa, da destinare alle imprese, va da sé che il protocollo sottoscritto da Comune della Spezia e Enel segna una indubitabile grande occasione per la nostra città. Occasione – dice Avena – che è offerta in un momento di grande trasformazione per il porto della Spezia, con l’avvio dei lavori per la stazione crocieristica, il disimpegno di Lsct su Calata Paita e l’imminente avvio del bando per la realizzazione del terzo bacino, oltre agli investimenti, pare già approvati, per rinnovare l’intero sistema di gru nella banchina Fornelli". Per Avena "è facile comprendere che una riduzione così consistente di aree operative nell’ambito della concessione Lsct potrà creare non poche difficoltà nel garantire i servizi e l’efficienza nelle movimentazioni stessa dei container. Il rischio è di perdere competitività e, conseguentemente, traffici nel nostro Porto: una prospettiva che questo asset strategico della nostra economia e della città non può neppure permettersi di perdere".

Da qui l’auspicio che il mondo portuale, e nella fattispecie Lsct, possa partecipare al bando lanciato da Enel. "L’intervento di La Spezia Container Terminal avrebbe anche un’ulteriore valenza, significando un radicamento convinto della sua presenza strutturale sul territorio" rilancia Avena.