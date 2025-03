Levanto Precipita nella scarpata. Illeso un giovane automobilista

Precipita con l’auto per oltre dieci metri e ne esce praticamente illeso. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Legnaro, nel comune di Levanto, a un giovane poco più che ventenne, residente fuori provincia. Il ragazzo, impegnato per lavoro, stava percorrendo la provinciale 38 quando all’improvviso, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’auto, uscita di strada in un punto in cui non sono presenti guard rail, è finita poi giù nella scarpata, finendo la sua corsa contro un albero di olivo. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati anche dagli automobilisti che in quel momento transitavano in zona: sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato e quelli di Levanto, e la pubblica assistenza di Monterosso. Il giovane, nonostante la dinamica, fortunatamente è in buone condizioni.