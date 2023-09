Levanto ’Autunno in festa’ con musica, mercatini e tour gastronomico

Levanto saluta l’estate e accoglie la nuova stagione con un weekend di eventi che sabato 16 e domenica 17 settembre animeranno le giornate e le serate di residenti e ospiti con musica, danze, mercatini, concerti, spettacoli per i bimbi, la sagra degli Elfi, un tour enogastronomico del centro storico e uno spettacolo pirotecnico sul mare. Si chiama ’Autunno in festa’ l’iniziativa che il Comune ha allestito e che coinvolgerà tutto il paese con negozi aperti anche per lo shopping del dopo cena e animazione nelle piazze più vicine al mare. Perché proprio sul mare sabato alle 23 si svolgerà l’appuntamento più suggestivo, quei fuochi d’artificio che il 25 luglio avrebbero dovuto concludere, come da tradizione, le celebrazioni in onore di San Giacomo Apostolo, ma che le avverse condizioni meteo hanno costretto a rinviare. E allora l’amministrazione, come spiega il consigliere delegato al turismo e alle manifestazioni, Lorenzo Perrone, “ha deciso di riproporre lo spettacolo nella stessa suggestiva cornice del golfo, costruendo attorno ad esso un weekend che per il numero e la varietà di appuntamenti rappresenterà la naturale prosecuzione del cartellone estivo che tanto successo e apprezzamento ha riscontrato tra i levantesi e gli ospiti. E l’autunno è per noi una stagione con un forte richiamo per i turisti, sia italiani che stranieri. Oltre allo spettacolo pirotecnico, altro pezzo forte della “due giorni” in chiave promozionale del territorio e delle sue ricchezze storiche, artistiche e gastronomiche sarà “Visit...a Levanto”, un tour guidato nel centro alla scoperta delle preziose testimonianze architettoniche del passato, molte delle quali rese fruibili da recenti interventi di ristrutturazione e messa in rete all’interno di un suggestivo percorso cittadino”.