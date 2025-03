Levanto Asfalto non conforme. Ditta obbligata a rifare i lavori

A un mese e mezzo dall’asfaltatura della strada in località Albero d’Oro, i mezzi della ditta che a metà gennaio aveva eseguito l’intervento sono tornati ieri sul tratto di carreggiata oggetto dei lavori per ripristinare il manto bituminoso che sgranava. Il problema è nato in seguito alla constatazione che una fornitura del materiale bituminoso non era conforme agli standard previsti. "È giusto che quando un lavoro non risulta pienamente conforme a quanto previsto nel disciplinare di incarico, venga nuovamente effettuato a carico della ditta che lo ha eseguito – spiega il sindaco di Levanto, Luca Del Bello - Si tratta di un investimento di risorse pubbliche del cui utilizzo dobbiamo rendere conto ai cittadini. Il tratto di Albero d’Oro fa parte di una prima tranche di lavori da circa 70 mila euro, realizzata a gennaio Le asfaltature comunque proseguiranno nei prossimi mesi".