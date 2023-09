"Levanto: 1 Milione per le Frane. Cantieri da Sant'Anna a Groppo"

Più di un milione di euro di fondi Pnrr per la messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di contenimento e bonifica delle frane lungo la strada che dalla località Sant’Anna sale fino all’abitato di Groppo. È quanto sarà speso dal Comune di Levanto. Il cantiere è stato avviato nei giorni scorsi: tredici i punti critici nei quali le frane causate dalle piogge e dal passaggio degli animali selvatici hanno provocato cedimenti a monte e a valle della strada, e sui quali era necessario intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza. Il progetto prevede la realizzazione di reti paramassi a contenimento dei versanti e il rivestimento dei muri in pietra. "Solo con interventi strutturali possiamo arginare l’azione erosiva delle piogge e contrastare i danni provocati dalla presenza sempre più massiccia sulle nostre colline di animali selvatici" dice il sindaco Luca del Bello.