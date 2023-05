L’Europa vista da vicino Conferenza sull’Unione dell’Ordine giornalisti

Nell’auditorium della biblioteca Beghi del Canaletto, oggi dalle 16 alle 19, è stato organizzato dell’Ordine dei giornalisti ligure – in collaborazione con il Comune – l’incontro ‘Conoscere l’UE per comunicarla meglio’, curato dai colleghi Daniela Patrucco e Massimo Guerra, che hanno partecipato all’Erasmus lo scorso anno. L’appuntamento, a cui presenzierà il presidente dell’ordine Filippo Paganini, sarà utile per conoscere più da vicino le istituzioni europee e capire dove trovare facilmente dati e fonti attendibili targate UE.