’Letter to a lawyer’. Il legal thriller

Continuano gli appuntamenti di “Libriamoci – Autori del Golfo”. Venerdì 28 febbraio alle 17.30 nella Biblioteca Civica Beghi, Deborah Somma presenta “Letter to a lawyer. Le culle violate”, un legal thriller, suo quinto romanzo. Tra gli avvocati della città di Firenze, la protagonista Sarah De Petris è una delle più quotate e lavora in un importante studio legale con una clientela perlopiù altolocata. Raggiunge ottimi risultati ma le più grandi soddisfazioni le ottiene solo quando riesce a riportare equilibrio nelle vite dei più deboli ed emarginati, diventando così la paladina dei diritti negati. È il caso di Giorgia Martinelli, che a causa di un grave errore medico, perde il bimbo che sta aspettando. È il caso di Keisha Taylor che sola dà alla luce una bambina che, dal certificato fornitole dopo il parto, risulta morta. Le vite di queste donne si intrecceranno in un groviglio di emozioni, dando vita a dilemmi morali, scoperte surreali e corse contro il tempo. Dialoga con l’autrice Silvia Pietra.