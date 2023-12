L’Eso sul palcoscenico del Civico

Per l’atteso e tradizionale concerto di Capodanno, la Società dei Concerti La Spezia porta sul palco del Teatro Civico, l’Eso, Ensemble Symphony Orchestra. Per questo spettacolo al fianco dell’Orchestra, con la direzione di Stefano Giaroli, ci saranno il soprano Renata Campanella e il tenore Diego Cavazzin. Il programma della serata sarà denso e intenso e prevede due parti così articolate, la prima: Strauss, Unter Donner und Blitz (Sotto tuoni e fulmini) polka shnell; Verdi, da ‘Rigoletto’, Questa o Quella - tenore; ‘I Vespri Siciliani’, Mercé dilette Amiche - soprano, Nabucco Sinfonia; Puccini da ‘La Bohème’, Che gelida Manina - tenore Mi chiamano Mimì - soprano O Soave Fanciulla - soprano e tenore. Nella seconda parte, invece: Rossini da ‘Il Barbiere di Siviglia’, Sinfonia; Puccini da ‘Turandot’, Nessun Dorma - tenore; Verdi da ‘La Traviata’, E’ strano, è strano - Soprano; Strauss, Trish Trash Polka; Léhar da ‘Il Paese del Sorriso’, Tu che m’hai preso il Cuor - Tenore; Kalman da ‘La Principessa della Czarda’ - Aria di Sylva - soprano; Offenbach da ‘Orfeo all’Inferno’, Can Can; Léhar da ‘La Vedova Allegra’, Tace il Labbro - soprano e tenore. Lo spettacolo del 31 dicembre inizia alle 20.30 ed è organizzato in collaborazione con il Comune della Spezia ed il Teatro Civico. Il costo del biglietto (posto unico numerato) è di 25 euro con i biglietti in vendita al botteghino del Civico e sulla piattaforma online Vivaticket.

m. magi