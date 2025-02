Lerici Sport, secondo pareggio consecutivo. Ma i “coccodrilli“ restano in vetta alla classifica

Aragno 6 Lerici 6 (0-1; 4-2; 2-2; 0-1)

ARAGNO: Celli, Ruggeri, Del Vecchio, Nebbia, Carpaneto, Bardi, Olmo, Tortora, Cotella F., Cotella G. 1, Mostes, Dispenza, Insollito, Barcellona.

LERICI SPORT: Cavo, Avvenente, Iaci, Telara, Casazza, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati. All. Sellaroli.

Marcatori: Del Vecchio, Bardi, Olmo, Tortora, Cotella G., Mostes, Iaci, Barrile (3), Casagrande, Italiani.

GENOVA – Secondo pari contro un’altra big del girone 1 per il Lerici Sport, che nella piscina I Delfini di Genova impatta contro la Gs Aragno, con il finale di 8 reti a 8, nella gara valevole per la sesta di andata. Un esito che non compromette la prima posizione dei Coccodrilli, ma vede – complice la vittoria della vicecapolista Locatelli -, ridursi ad un solo punto il margine di vantaggio sull’inseguitrice. Gara in equilibrio, con gli ospiti che segnano il gol decisivo nell’ultimo tempo.

"Per noi è il secondo pari, ottenuto in casa dell’Aragno, che l’ultima volta era stato sconfitto in casa due anni fa e lo scorso ha sfiorato l’A2; arriviamo da un periodo in cui, non per colpa nostra, non ci alleniamo insieme: Casazza è stato fermo una settimana, Barrile due, Ottazzi è rientrato in corner dopo la febbre. Questo pregiudica l’amalgama che avevamo ad inizio campionato e fa sì che il sabato sia difficile trovare un gioco efficace. Bene questo pari ma recrimino quello contro il Carrara: questa è stata una partita difficile, abbiamo perso lucidità in attacco, quindi il punto è guadagnato" sono le parole di coach Sellaroli.

Sabato arriva alla Mori la Rn Imperia 57, ultima in classifica. Risultati: Novara- Locatelli 7-13, Rapallo Nuoto-San Giorgio 10-4, Imperia – Livorno Aquatics 8-11, Cn Marina di Carrara – Dream Sport 6-18.

Classifica: Lerici Sport 14, Us L. Locatelli 13, Dream Sport 12, Gs Aragno e Cn Marina di Carrara 10, San Giorgio Wp 7, Rapallo Nuoto e Livorno Aquatics 6, Rn Imperia 57 e Wp Novara 3.

Chiara Tenca