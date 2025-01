Lerici, manutenzione per la Galleria Padula per fermare le infiltrazioni

Lerici (La Spezia), 9 gennaio 2025 - La galleria Padula sarà oggetto dell’intervento di manutenzione per l’eliminazione delle infiltrazioni nel tratto in curva dell’infrastruttura. Verranno infatti estese le protezioni in lamiera metallica per la raccolta delle infiltrazioni come già avviene nella parte terminale lato via Gerini. “Le infiltrazioni sono un fenomeno naturale che durante la stagione delle piogge crea disagi al transito pedonale rendendo scivolosa la pavimentazione della galleria” spiega Marco Russo, assessore ai lavori pubblici del Comune di Lerici. Le lamiere convoglieranno le acque verso le condotte di scarico, che percorrono l’infrastruttura per tutta la sua lunghezza, in modo che la pavimentazione rimanga asciutta e sicura al transito.

“Al tempo dei lavori per l’apertura del collegamento, tra il 2018 e il 2019, sono state installate le lamiere in parecchi tratti di volta ma nella parte attualmente interessata non si erano mai manifestati fenomeni di infiltrazioni. Solo successivamente, in occasione delle piogge, il terreno soprastante ha rilasciato acqua mediante un fastidioso gocciolamento che interessa la pavimentazione rendendola scivolosa – spiega ancora Russo – . Sarà l’occasione anche per allestire dei punti presa di acqua per agevolare le operazioni di lavaggio della pavimentazione in modo da consentire pulizie puntuali a prescindere dai lavaggi disinfestanti programmati”.

La galleria Padula ha modificato le abitudini della mobilità pedonale diventando un percorso frequentato da molti, a esempio coloro che devono raggiungere gli uffici pubblici da una parte e i supermercati dall’altra, pertanto, l’attenzione sulla fruibilità dell’infrastruttura è sempre stata una prerogativa di questa amministrazione che l’ha realizzata e la considera uno dei fiori all’occhiello del suo operato. “Come in ciascuna delle nostre attività, la costante è sempre quella sicurezza con riguardo alle condizioni strutturali, alla pulizia e dal punto di vista dell’illuminazione” conclude Russo.

La galleria, restaurata completamente nel corso del primo mandato dell’amministrazione Paoletti, è anche patrimonio storico per la comunità lericina: la sua funzione di rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale è documentata da alcuni pannelli espositivi ed esplicativi che si trovano all’interno della galleria stessa e che ripercorrono gli anni della guerra e l’utilizzo dell’opera ingegneristica. I lavori hanno un importo di circa 20mila euro.