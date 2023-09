"Lerici: Legambiente chiede revisione sistema fognario"

“Se il Golfo dei Poeti non vuole diventare il Golfo delle spiagge chiuse è urgente fare una profonda revisione a tutto il sistema fognario, da Portovenere a Lerici e soprattutto capire se il depuratore degli Stagnoni è in grado di assorbire i picchi di utenza senza andare in emergenza e attivare eventuali bypass che scaricano a mare” è la posizione dei circoli di Legambiente della Spezia, Lerici e Val di Magra alla luce dell’evoluzione della vicenda dei casi di rotavirus che hanno portato alla chiusura delle due spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzo. “Il caso Lerici rappresenta quello che non deve accadere in un comprensorio che vuole sempre più puntare sul turismo: una rete fognaria con numerose perdite e un sistema di depurazione a nostro avviso inadeguato, sottodimensionato e a quanto pare malfunzionante”.