Lerici, la squadra femminile riparte dalla B

Una rinascita attesa da due anni: il Lerici Sport torna in serie B femminile, dopo un paio di stagioni di limbo in cui la gloriosa pagina dello sport rossoblù, che nel settore aveva sfiorato lo scudetto, ha tenuto i motori in folle per ripartire di slancio. Fautore di questa nuova avventura è Andrea Sellaroli, che ha lavorato insieme alla vice Marta Pellegri (sarà anche in rosa) e alla preparatrice atletica Enrica De Simone per arrivare al debutto pronto. "Abbiamo raggiunto il numero adeguato di giocatrici per tornare ad essere un punto di riferimento per tutte quelle ragazze che, per giocare a pallanuoto, erano costrette a spostarsi in altre città" dice in attesa del debutto a Varedo, il 23 febbraio contro il Miwa, nella 2ª giornata del girone 1 (domenica le rossoblù osserveranno il turno di riposo).

Squadra giovanissima, con ritorni graditi e novità: Matilde Frolla (2008 portiere), Giulia Moretti (difensore, ‘07), Alice Davini (attaccante, ‘07), Arianna Boracchia (attaccante, ‘07), Sofia Blasoni (difensore, ‘09), Ada Di Gregorio (difensore, ‘13), Sabrina Quattrocchi (attaccante, ‘08), Emma Macrilló (attaccante, ‘10), Strata Aurora (centroboa, ‘05), Giorgia Talocchi (difensore, ‘05), Teresa Padula (attaccante, ‘04), Ludovica Mini (attaccante, ‘02) , Marta Pellegri (centroboa, ‘87), Anna Pini (centroboa, ‘99), e negli ultimi giorni si è aggiunta Rebecca Franconi, in arrivo dalla Florentia (attaccante, ‘01). Con una curiosità: madre (Pellegri) e figlia (Di Gregorio) scenderanno in campo insieme, in un inedito duo che fa proseguire la tradizione di famiglia. "Ci sono tante giovani – continua Sellaroli – con un importante gruppo under 18; ho già allenato queste ragazze con le giovanili, che hanno affrontato tante difficoltà per continuare a giocare arrivando, ad esempio, fino a Sori. Ho raggiunto un buon numero, giusto per ripartire".

Proprio il tecnico arrivò con il Lerici a giocare i play off scudetto, dopo che la squadra era partita nel 1994 dalla C con una straordinaria cavalcata. "Dopo 30 anni vogliamo ripartire con le nostre giovani e con chiunque abbia il desiderio di far rinascere il movimento femminile nella nostra città" continua. Le ragazze del presidente Sammartano se la vedranno con Project Sport Torino, Imperia, Milan Watersports Academy, Canottieri Milano. Giocheranno fuori classifica Brescia, Locatelli e Camogli. "Non ambiamo alla promozione, ci interessava ripartire e ridare alla città una formazione di pallanuoto femminile che diventa punto di ritrovo e dà la possibilità alle ragazze che si allenano ogni giorno di migliorare. Finalmente ci siamo".

Chiara Tenca