Lerici, è Menicocci il primo rinforzo

È da poco calato il sipario sul campionato 2023/2024, ma per il Lerici Sport la pallanuoto non va in vacanza: il club del presidente Alessandro Sammartano ha annunciato il primo rinforzo per la prossima stagione. Si tratta di Elio Menicocci, centroboa nato a Sarzana con esperienze in importanti club della Riviera, in arrivo dal Lavagna (A2). "È uno dei giocatori che sto seguendo da tempo e che ho scelto per fare il salto di qualità". Così il confermato coach Andrea Sellaroli commenta la notizia della new entry nella rosa dei Coccodrilli. Dopo l’uscita ai play off al primo turno contro Waterpolo Milano Metanopoli, che ha poi conquistato la promozione in A2 insieme al Piacenza, il salto di categoria è l’obiettivo. Menicocci ha iniziato la sua carriera a Carrara, per poi indossare la calottina azzurra della Nazionale under 17 e nella Mameli ha esordito in serie A2. In dieci anni ha collezionato 200 presenze e altrettanti gol militando sempre in serie A2 nel Chiavari, nel Rapallo e nel Lavagna

C.T.