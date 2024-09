Lerici celebra il Mar Mediterraneo. Tre giorni da gustare con Mytiliade

Un’occasione unica per celebrare il Mediterraneo e riscoprire il legame profondo che unisce i popoli che vi si affacciano, un’esperienza sensoriale unica per intrecciare le tradizioni gastronomiche. Da domani a domenica a Lerici arriva ‘Mytiliade – Lerici Città Mediterranea’, l’evento biennale dedicato ai muscoli (cozze) e al mar Mediterraneo organizzato dal Comune in collaborazione con Ibg – Italian blue growth – e con il giornalista gastronomade ed event designer Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé.

Alla cerimonia d’apertura, alle 17 di domani alla Rotonda Vassallo, anche il ministro del Turismo Daniela Santanché, poi altre autorità come Riccardo Rigillo, Alessio Piana, Leonardo Paoletti, Karim Jatlaoui, Wolfgang Idiri e Federico Pinza. Show Cooking, talk, spettacoli musicali, aree e mercatini tematici, laboratori per bambini e tanti eventi speciali, come la visita guidata via mare allo stabulatore di Santa Teresa: con Mytiliade, Lerici, diventa per tre giorni palcoscenico internazionale d’eccezione di quasi 40 eventi, a partire dagli show cooking con i grandi chef. Saranno infatti ospiti Valerio Braschi (domani alle 19), Wafik Belaid (sabato alle 12), Katia Zanghi (sabato alle 19), Ivano Ricchebono (domenica alle 12), The Cook e Giacomo Caravello (domenica alle 19). Tra gli appuntamenti più importanti anche i talk su pesca, Mitili, sostenibilità e turismo, per approfondire i temi del mare e riflettere sulle vicende socioeconomiche e geopolitiche degli ultimi anni. Tra gli ospiti attesi per le grandi tavole rotonde ci sono, tra gli altri, l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, gli antropologi Marco Aime e Stefano Allovio, il geografo Davide Papotti e poi Caroline Couret, Fondatrice Creative Tourism Network, Franco Andaloro, Paolo Varrella, Chiara Lombardi, Giuseppe Suaria, Roberta Garibaldi, Giorgio Bavestrello e Vincenzo Russo. Ma Mytiliade è anche un evento a portata di famiglia, che ha in programma tante attività creative per bambini e ragazzi come l’originale tour sommerso nel Golfo con il sommergibile ‘Nemo’. Per quanto riguarda le particolarità artistiche, sicuramente da segnalare lo show di danze ipnotiche, suoni ancestrali e acrobazie sonore della Baro Drom Orkestar (domenica alle 21), il recital di poesia e musica ‘Preferisco il rumore del mare’ con Manuel Picciolo e a cura dell’associazione Mitilanti (domani alle 21), il concerto dei Rema e la mostra d’arte ‘Acquarius’ di Luca Galassi (tutti i giorni dalle 10.30 alle 22 in piazza Garibaldi). Marco Magi