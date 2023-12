Legno, sassi e polistirolo. Pitelli ha il ’suo’ presepe

Pitelli si illumina per Natale. È stato inaugurato il presepe artigianale e illuminato il Villaggio di Babbo Natale. Un borgo sempre in movimento e di iniziativa dove la volontà di Pro Loco e del Circolo Arci mantengono vive le tradizioni e permettono ai residenti e visitatori di respirare quel senso di comunità ormai raro. Il presepe è stato realizzato da Rita Sbarbo e dalla signora Iole Volpi che in due mesi con tanto impegno hanno ricreato la Natività con materiali da riciclare. L’aiuto degli altri abitanti del paese non è mancato e con legno, sassolini, creta e polistirolo ha preso forma un presepe che occupa un’intera stanza e comprende anche statuine in movimento. Quest’opera sarà visitabile per tutto il periodo natalizio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. La giornata dell’8 dicembre, Festa dell’ Immacolata Concezione, è stata un’occasione di festa. Nonostante la pioggia si è esibito un coro di soci della Pro Loco Pitelli che hanno intrattenuto i presenti con le canzoni tipiche del Natale. I bambini presenti hanno particolarmente apprezzato l’illuminazione e i personaggi del presepe. Il calendario di appuntamenti pitellesi prosegue il 16 dicembre con la tombolata di Natale e il tesseramento Pro Loco, che si ripeterà il 6 gennaio. A Pitelli si respira forte il senso di comunità, come ha voluto sottolineare anche don Fabrizio durante la benedizione all’albero di Natale, questa coesione tra gli abitanti permette l’organizzazione di tante iniziative che mantengono vivo il borgo per tutto l’anno. Per il periodo festivo anche il Piccolo Museo della Grande Guerra prevede aperture straordinarie.

Ginevra Masciullo