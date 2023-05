Le sfide dell’oncologia Il congresso nazionale del Cipomo all’Nh Hotel

Mettere a fuoco l’imponente innovazione in corso in oncologia, la disponibilità di nuovi farmaci e strumenti di trattamento ad alto contenuto tecnologico, e lo sviluppo di nuove relazioni di cura aperte all’oncologia di prossimità e centrate sulla valorizzazione del lato umano: temi al centro da oggi a sabato all’Nh Hotel, del XXVII congresso nazionale del Cipomo, il Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri, dal titolo ‘L’Oncologia tra i successi di oggi e i traguardi di domani’. La sfida della kermesse (presieduta da Carlo Aschele, direttore Dipartimento oncologico Asl 5 Liguria, Monica Giordano, direttore Oncologia, Ospedale Sant’Anna (Como) e Luigi Cavanna, attuale Presidente Cipomo) è costruire insieme l’oncologia di domani. Saranno illustrate e discusse quindi le novità ‘team-practice changing’ da inserire immediatamente e prioritariamente nella routine clinica delle strutture sanitarie per le principali neoplasie, le nuove frontiere dell’oncologia molecolare e le prospettive di ulteriore implementazione e di riconoscimento istituzionale dell’approccio multidisciplinare al paziente oncologico. Una sessione sarà dedicata alle ricadute organizzative dei risultati ottenuti attraverso l’innovazione terapeutica.