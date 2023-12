Le registrazioni sono inattendibili. Assolto 30enne accusato di furto

Assolto dalle accuse per l’inattendibilità probatoria delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. È la sentenza pronunciata ieri dal gup del tribunale spezzino nei confronti di un uomo dell’est Europa accusato di aver rubato e utilizzato indebitamente il bancomat della vittima. I fatti erano accaduti in un market di Valdellora: dopo la denuncia della vittima, la Polizia aveva raccolto le immagini dal circuito di videosorveglianza interno al market e dalle telecamere della zona. L’avvocato Valentina Antonini, grazie al supporto del consulente Ermanno Spano è riuscita a dimostrare l’inattendibilità di quelle registrazioni, riuscendo così a far assolvere l’uomo. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi.