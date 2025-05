Le prospettive. Uno scolmatore e un nuovo park

Prima la messa in sicurezza idrogeologica del centro storico, attraverso la realizzazione dello scolmatore del Lagora sotto la ’pancia’ della base navale della Marina militare, poi il rilancio di progetti finiti nel cassetto ma sempre attuali, come la realizzazione di un parcheggio interrato di due piani nell’area dei giardini della Pinetina e – questa è la novità – un tunnel che dalla stessa area del parcheggio porta alla passeggiata Morin, così da unire i giardini e il centro storico al mare. A rilanciare i temi è stato il sindaco Pierluigi Peracchini a margine della presentazione delle nuove modalità di carico e scarico merci nel centro. Proprio lunedì, la giunta comunale ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali redatto dalla società Hydrodata, per la sistemazione idraulica del canale Lagora.

Delle due alternative progettuali proposte dalla società, il Comune ha scelto la seconda, ovvero la realizzazione di un canale scolmatore di 320 metri, il cui costo complessivo dei lavori è stato stimato in 13.835.000,00. euro, e in grado di smaltire fino a 130 metri cubi d’acqua al secondo, riducendo in modo più pronunciato la portata massima nell’alveo a valle del ponte di via Fieschi e "ottenendo livelli di massima piena che mostrano un adeguato franco già rispetto al piano stradale attuale" si legge nella delibera. "Abbiamo aperto un dialogo con la Regione per ottenere i fondi per la progettazione esecutiva, per un piano che coinvolgerebbe anche la Marina" spiega il sindaco Peracchini, che sottolinea come "la realizzazione del canale scolmatore rappresenterebbe una svolta storica per la nostra città. Mettere in sicurezza il canale Lagora significherebbe finalmente portare l’area del centro cittadino fuori dalla zona alto rischio idrogeologico, aprendo così una nuova era per la città: più sicura e pronta ad accogliere nuove opportunità di sviluppo infrastrutturale ed economico".

E tra i progetti infrastrutturali c’è appunto il parcheggio interrato nei giardini della Pinetina di viale Mazzini. "Quattrocento posti auto rappresenterebbero una boccata di ossigeno per il centro storico e non solo" dice il sindaco, che lancia anche l’idea di un tunnel pedonale che, dal parcheggio, potrebbe collegare con passeggiata Morin, così da centrare l’obiettivo – finora mai raggiunto – di ’unire’ mare e centro città. "Quella del canale scolmatore – aggiunge Peracchini – è la chicca che di fatto chiude i bisogni prioritari del centro storico".

Matteo Marcello